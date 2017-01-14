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22:25
"Челси" в гостях разгромил "Лестер" (3)
"Челси" в гостях разгромил "Лестер" (3)
17:29
Кевин Лазанья перешел в "Удинезе" (1)
Кевин Лазанья перешел в "Удинезе" (1)
"Челси" в гостях разгромил "Лестер"
"Челси" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии разгромил "Лестер" – 3:0.
Чемпионат Англии
21 тур
"Лестер Сити" - "Челси" 0:3
Голы: Алонсо, 7, 53, Родригес, 73
"Лестер Сити": Шмейхель, Фукс, Чилвел, Морган, Хут (Окадзаки, 63), Ндиди, Менди, Дринкуотер, Олбрайтон (Симпсон, 78), Муса (Грей, 74), Варди
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Азар (Фабрегас, 81), Виллиан (Батшуайи, 87), Родригес (Лофтус-Чик, 87)
Предупреждения: Фукс, 52
Чемпионат Англии
21 тур
"Лестер Сити" - "Челси" 0:3
Голы: Алонсо, 7, 53, Родригес, 73
"Лестер Сити": Шмейхель, Фукс, Чилвел, Морган, Хут (Окадзаки, 63), Ндиди, Менди, Дринкуотер, Олбрайтон (Симпсон, 78), Муса (Грей, 74), Варди
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Азар (Фабрегас, 81), Виллиан (Батшуайи, 87), Родригес (Лофтус-Чик, 87)
Предупреждения: Фукс, 52
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