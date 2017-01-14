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"Челси" в гостях разгромил "Лестер"

"Челси" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии разгромил "Лестер" – 3:0.

Чемпионат Англии

21 тур

"Лестер Сити" - "Челси" 0:3

Голы: Алонсо, 7, 53, Родригес, 73

"Лестер Сити": Шмейхель, Фукс, Чилвел, Морган, Хут (Окадзаки, 63), Ндиди, Менди, Дринкуотер, Олбрайтон (Симпсон, 78), Муса (Грей, 74), Варди

"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Азар (Фабрегас, 81), Виллиан (Батшуайи, 87), Родригес (Лофтус-Чик, 87)

Предупреждения: Фукс, 52
Теги: Лестер Челси
Сегодня, 22:25
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№3 Написал: скальп (Сегодня, 23:49) #
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online

без всяких китайских болванчиков раскатали,это все в пользу Конте
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:08) #
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Это разгром?
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 23:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Здорово,но напа надо! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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