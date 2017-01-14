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Месси забил 35-й команде высшего дивизиона чемпионата Испании и повторил рекорд Рауля

Форвард "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд по количеству команд высшего дивизиона чемпионата Испании, в ворота которых он забивал мячи.

В субботу Месси отметился голом в матче против "Лас-Пальмаса" (5:0). Эта команда стала для 29-летнего аргентинца 35-й в чемпионате Испании, в ворота которой он забил гол. Такое же достижение принадлежит бывшему капитану "Реала" Раулю, выступавшему за мадридский клуб с 1994 по 2010 год.
Теги: Месси Барселона Рауль
Сегодня, 22:34
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№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 23:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
В этом чемпионате 16-17гг побить рекорд он сможет?


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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