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Месси забил 35-й команде высшего дивизиона чемпионата Испании и повторил рекорд Рауля
Форвард "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд по количеству команд высшего дивизиона чемпионата Испании, в ворота которых он забивал мячи.
В субботу Месси отметился голом в матче против "Лас-Пальмаса" (5:0). Эта команда стала для 29-летнего аргентинца 35-й в чемпионате Испании, в ворота которой он забил гол. Такое же достижение принадлежит бывшему капитану "Реала" Раулю, выступавшему за мадридский клуб с 1994 по 2010 год.
В субботу Месси отметился голом в матче против "Лас-Пальмаса" (5:0). Эта команда стала для 29-летнего аргентинца 35-й в чемпионате Испании, в ворота которой он забил гол. Такое же достижение принадлежит бывшему капитану "Реала" Раулю, выступавшему за мадридский клуб с 1994 по 2010 год.
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