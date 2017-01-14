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Луис Энрике: "Барселона" провела лучший матч по игре в обороне
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче против "Лас-Пальмаса" (5:0) в 18-м туре чемпионата Испании.
"Наша цель состояла в том, чтобы показать хорошую игру. Но надо было действовать осторожнее. Это наш лучший матч по игре в обороне. Во втором тайме мы реализовали практически все свои возможности", - цитирует Энрике Marca.
"Наша цель состояла в том, чтобы показать хорошую игру. Но надо было действовать осторожнее. Это наш лучший матч по игре в обороне. Во втором тайме мы реализовали практически все свои возможности", - цитирует Энрике Marca.
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