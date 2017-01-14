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Эден Азар: "Челси" лидирует, но никогда не знаешь, что может произойти в АПЛ
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал лидерство лондонского клуба в турнирной таблице чемпионата Англии.
"Мы знаем, насколько эта лига сложная. Да, "Челси" лидирует, но никогда не знаешь, что может произойти в АПЛ. Другие команды тоже очень сильны. Мы должны быть готовы ко всему", - цитирует Азара talkSport.
"Мы знаем, насколько эта лига сложная. Да, "Челси" лидирует, но никогда не знаешь, что может произойти в АПЛ. Другие команды тоже очень сильны. Мы должны быть готовы ко всему", - цитирует Азара talkSport.
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