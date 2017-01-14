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"Бетис" хочет взять в аренду Алена Халиловича

Полузащитник "Барселоны" Ален Халилович может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, утверждает Football Espana.

Сообщается, в услугах игрока заинтересован "Бетис", который желает взять футболиста в аренду.
Теги: Гамбург Бетис Трансферы
Сегодня, 23:38
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