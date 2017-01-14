"Бетис" хочет взять в аренду Алена Халиловича

Полузащитник "Барселоны" Ален Халилович может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, утверждает Football Espana.



Сообщается, в услугах игрока заинтересован "Бетис", который желает взять футболиста в аренду.