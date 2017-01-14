"Ювентус" рассмотрит предложения по Дибале после ЧМ-2018

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть туринский клуб, сообщает AS.



Отмечается, что "Ювентус" будет готов рассмотреть предложения по трансферу аргентинца только после чемпионата мира 2018 года. Туринцы надеются на успешное выступление игрока в составе сборной Аргентины на данном турнире, и надеются, что ценник игрока повысится до 200 миллионов евро. Именно за такую сумму "Ювентус" готов отпустить футболиста.