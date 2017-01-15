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Агент: после завершения карьеры Витсель станет гендиректором компании, связанной с авиацией
Агент экс-полузащитника "Зенита" Акселя Витселя Ален Гобле рассказал, почему его клиент выбрал китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в котором он будет получать около € 17 млн в год.
"Прежде всего я хочу заметить, что Аксель сейчас действительно счастлив. Он рад, что всё получилось именно так. Наилучший способ объяснить, что сейчас чувствует Витсель - это передать его слова. Аксель сейчас испытывает огромное облегчение. Поясню: когда он постоянно видел свое имя в газетах, читал о том, что его хотели приобрести различные клубы, это влияло на сознание. У Акселя груз упал с плеч после того, как он произнес: "Окей, наконец-то все это закончилось". Он принял решение перейти в другой клуб, никакого стресса больше, никаких газет.
После того как было принято решение продолжить карьеру в Китае, на Акселя обрушился настоящий шквал критики. СМИ штормило. Многие журналисты задавались вопросом: почему Китай? Давайте, я объясню. Если говорить откровенно, то зарплаты футболистов в Китае очень сильно отличаются от тех, которые готовы платить в любом другом чемпионате в мире. Это первая причина. Но Аксель очень умный парень. Вот уже два года Аксель является акционером одной компании. После окончания карьеры он будет ее генеральным директором. Когда-то в будущем. Так вот, тот факт, что Аксель выбрал Китай, не говорит о том, что он думает только о финансовой составляющей. Это решение было принято с учетом будущего Витселя после окончания футбольной карьеры. Да, сейчас он игрок, но завтра он станет экс-футболистом, но при этом будет занят другим делом.
Аксель акционер компании, которая функционирует в Бельгии. Ее название - LindSky. Как вы понимаете, речь идет об авиации. Это школа пилотов, компания по обслуживанию и всем, что связано с полетами. На прошлой неделе мы беседовали с представителями экономической газеты и рассказали об этом. И успех уже состоит в том, что после этого интервью нам последовали предложения и заказы из Китая. Речь о компании, акционером которой является Аксель. Аксель сейчас в Бельгии, он толком еще не был в Китае. И вот уже сейчас, даже когда он еще не заявил о себе как футболист, его уже знают в Китае. Причем не как игрока, а как делового человека. Так что есть несколько причин, почему Аксель перебирается в Китай. Да, во-первых, зарплата, во-вторых — будущее. Китайский рынок в сравнении с европейским гораздо больше. Сейчас важно заработать репутацию, а потом использовать ее с толком", - цитирует Гобле "Спорт Уик-энд".
"Прежде всего я хочу заметить, что Аксель сейчас действительно счастлив. Он рад, что всё получилось именно так. Наилучший способ объяснить, что сейчас чувствует Витсель - это передать его слова. Аксель сейчас испытывает огромное облегчение. Поясню: когда он постоянно видел свое имя в газетах, читал о том, что его хотели приобрести различные клубы, это влияло на сознание. У Акселя груз упал с плеч после того, как он произнес: "Окей, наконец-то все это закончилось". Он принял решение перейти в другой клуб, никакого стресса больше, никаких газет.
После того как было принято решение продолжить карьеру в Китае, на Акселя обрушился настоящий шквал критики. СМИ штормило. Многие журналисты задавались вопросом: почему Китай? Давайте, я объясню. Если говорить откровенно, то зарплаты футболистов в Китае очень сильно отличаются от тех, которые готовы платить в любом другом чемпионате в мире. Это первая причина. Но Аксель очень умный парень. Вот уже два года Аксель является акционером одной компании. После окончания карьеры он будет ее генеральным директором. Когда-то в будущем. Так вот, тот факт, что Аксель выбрал Китай, не говорит о том, что он думает только о финансовой составляющей. Это решение было принято с учетом будущего Витселя после окончания футбольной карьеры. Да, сейчас он игрок, но завтра он станет экс-футболистом, но при этом будет занят другим делом.
Аксель акционер компании, которая функционирует в Бельгии. Ее название - LindSky. Как вы понимаете, речь идет об авиации. Это школа пилотов, компания по обслуживанию и всем, что связано с полетами. На прошлой неделе мы беседовали с представителями экономической газеты и рассказали об этом. И успех уже состоит в том, что после этого интервью нам последовали предложения и заказы из Китая. Речь о компании, акционером которой является Аксель. Аксель сейчас в Бельгии, он толком еще не был в Китае. И вот уже сейчас, даже когда он еще не заявил о себе как футболист, его уже знают в Китае. Причем не как игрока, а как делового человека. Так что есть несколько причин, почему Аксель перебирается в Китай. Да, во-первых, зарплата, во-вторых — будущее. Китайский рынок в сравнении с европейским гораздо больше. Сейчас важно заработать репутацию, а потом использовать ее с толком", - цитирует Гобле "Спорт Уик-энд".
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