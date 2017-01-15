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"Интер" одержал волевую победу над "Кьево"

"Интер" переиграл "Кьево" в домашнем матче 20-го тура первенства Италии.

Чемпионат Италии. 20 тур

"Интер" - "Кьево" - 3:1

Голы: Пеллисье, 34, Икарди, 69, Перишич, 86, Эдер, 90+3

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди (Эдер, 60), Мурильо, Миранда, Кондогбиа, Гальярдини, Мариу (Банега, 70), Кандрева (Паласио, 82), Перишич, Икарди.

"Кьево": Соррентино, Фрей (Сполли, 60), Гобби, Дайнелли, Гамберини, Радованович, Кастро (де Гузман, 73), Бирса (Иско, 46), Бастьен, Пеллисье, Меджорини.

Предупреждения: Бирса, 32, Радованович, 63, Сполли, 81.
Теги: Интер Кьево
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