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"Депортиво" и "Вильярреал" зафиксировали сухую ничью

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Депортиво" дома сыграл вничью с "Вильярреалом".

Чемпионат Испании. 18 тур

"Депортиво" - "Вильярреал" - 0:0

"Вильярреал": Титонь, Лауреано, Наварро, Аррибас, Сидней, Луизинью, Борхес, Гильерме, Чолак, Морено (Валье, 76), Андоне (Хоселу, 83)

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Анхель, Гонсалес, Руис, Тригерос, Сантос, Сориано, Кастильехо, Борре (Гонсалес, 68), Пато (Н'Диайе, 86)

Предупреждения: Тригерос, 79.
Теги: Депортиво Вильярреал
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