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Защитник Андрей Пилявский не проходил медосмотр с "Рубином"
Защитник "Рубина" Андрей Пилявский не проходил медосмотр вместе с командой, информирует "Бизнес-Онлайн".
Игроки казанцев вышли из отпуска 12 января и в течение двух дней по группам проходили обследование. Украинец, который вернулся из аренды в "Ворскле", не принимал в нем участие. Вероятнее всего, защитнику подыскивают новую команду,
Игроки казанцев вышли из отпуска 12 января и в течение двух дней по группам проходили обследование. Украинец, который вернулся из аренды в "Ворскле", не принимал в нем участие. Вероятнее всего, защитнику подыскивают новую команду,
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