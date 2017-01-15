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Защитник Андрей Пилявский не проходил медосмотр с "Рубином"

Защитник "Рубина" Андрей Пилявский не проходил медосмотр вместе с командой, информирует "Бизнес-Онлайн".

Игроки казанцев вышли из отпуска 12 января и в течение двух дней по группам проходили обследование. Украинец, который вернулся из аренды в "Ворскле", не принимал в нем участие. Вероятнее всего, защитнику подыскивают новую команду,
Теги: Рубин
Сегодня, 01:59
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