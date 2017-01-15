Энди Кэрролл забил гол в ворота "Кристал Пэлас" ударом через себя (видео)

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл забил красивый гол в матче 21-го тура английской премьер-лиги против "Кристал Пэлас" (3:0).Англичанин отличился на 79-й минуте ударом через себя. Всего в сезоне за "молотобойцев" Кэрролл провел 13 матчей матчей и забил три гола.