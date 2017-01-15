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Маркос Алонсо: журналисты выдумали историю о ссоре Косты и Конте

Защитник "Челси" Маркос Алонсо после победы над "Лестером" (3:0) рассказал о ситуации с нападающим команды Диего Костой.

"Эту историю придумали журналисты. Коста не играл из-за болей в спине. Уверен, его ждет отличный сезон в "Челси", - цитирует Алонсо BBC.

Напомним, ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером "аристократов" Антонио Конте.
Теги: Челси
Сегодня, 02:56
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