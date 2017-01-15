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"Фенербахче" может обменять Эммануэля Эменике на форварда киевского "Динамо"

Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике может продолжить карьеру на Украине.

Турецкий клуб хочет обменять форварда в киевское "Динамо" на полузащитника Сергея Сидорчука и готов доплатить украинскому клубу, утверждает Amkspor. Сообщается, что Сидорчука в "Фенербахче" хочет видеть лично главный тренер Дик Адвокат.

Газета.ru
Теги: Фенербахче Эменике Динамо Киев
Сегодня, 02:59
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