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Ахмед Муса встретился с Леонидом Слуцким в Англии (фото)

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса после матча с "Челси" (0:3) встретился с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.

"Я даже не знаю, как правильно говорить о нем - отец, тренер, наставник, вообще великий человек! Не могу отблагодарить вас за поддержку и постоянную веру в меня, когда я был в ЦСКА и за пределами команды.

Большое спасибо, что вы приехали в Лестер сегодня. Желаю вам самого лучшего", - написал Муса в Инстаграме.

Ахмед Муса встретился с Леонидом Слуцким в Англии (фото)
Теги: Муса Слуцкий
Сегодня, 03:24
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