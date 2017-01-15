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СМИ: "Спартак" не блокировал трансфер Рафаэла Кариоки в китайский клуб

Возможный переход полузащитника Рафаэла Кариоки в один из китайских клубов заблокировал "Атлетико Минейро", сообщает Lance.

Бразильский клуб не устроила цена, предложенная за игрока, - 5 миллионов евро. В случае перехода "Атлетику" заработал бы 2,5 миллиона евро, так как 50% прав на Кариоку принадлежат "Спартаку".

Ранее сообщалось, что сделка не состоялась из-за отказа московской команды.

СЭ
Теги: Спартак Кариока
Сегодня, 03:26
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 03:37) #
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глядишь, мы так скоро Кариоку в Зенит продадим, там активно бразил скупают
Регистрация: 20.04.2016
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