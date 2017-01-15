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Тульский "Арсенал" объявил о подписании контракта с Гией Григалавой

Тульский "Арсенал" заключил контракт с грузинским футболистом Гией Григалавой.

27-летний защитник выступал в премьер-лиге за "Ростов", "Москву", "Волгу", "Крылья Советов" и "Анжи". Последним клубом футболиста был кипрский "Этникос", за который он провёл 8 матчей.

Контракт Григалавы с "Арсеналом" подписан по системе "1,5+1", информирует официальный сайт тульской команды.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 03:30
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