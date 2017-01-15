Власти США намерены продолжить расследование дела о коррупции в ФИФА

Власти США будут продолжать расследование дела о коррупции в ФИФА.С таким заверением выступила в распространенном в субботу интервью агентству Associated Press министр юстиции США Лоретта Линч, которая также является генеральным прокурором и оставляет свой пост в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января."Это дело стало возможным расследовать благодаря проделанной нами работе и сотрудничеству с нашими международными партнерами. Эта работа идет и будет продолжена", - заявила она.По словам Линч, первое в США судебное разбирательство по этому делу запланировано на октябрь, а само расследование продолжается.