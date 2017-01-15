Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Власти США намерены продолжить расследование дела о коррупции в ФИФА

Власти США будут продолжать расследование дела о коррупции в ФИФА.

С таким заверением выступила в распространенном в субботу интервью агентству Associated Press министр юстиции США Лоретта Линч, которая также является генеральным прокурором и оставляет свой пост в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января.

"Это дело стало возможным расследовать благодаря проделанной нами работе и сотрудничеству с нашими международными партнерами. Эта работа идет и будет продолжена", - заявила она.

По словам Линч, первое в США судебное разбирательство по этому делу запланировано на октябрь, а само расследование продолжается.

Газета.ru
Сегодня, 03:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.