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Дмитрий Радченко: Варди в "Спартак" не поедет, да и вообще в Россию
Бывший нападающий "Спартака" Дмитрий Радченко высказал свое мнение о возможном переходе игроков АПЛ Мамаду Сако и Джейми Варди в стан красно-белых.
"Не стал бы серьезно рассуждать на эту тему. Подобных новостей постоянно ходит немало, чаще всего они оказываются обыкновенными утками. Порой выплывают совсем невероятные имена.
Варди? Этот слух меня просто поразил. Варди в "Спартак" не поедет! Да не то что в "Спартак", а вообще в Россию", - цитирует Радченко "RT на русском".
"Не стал бы серьезно рассуждать на эту тему. Подобных новостей постоянно ходит немало, чаще всего они оказываются обыкновенными утками. Порой выплывают совсем невероятные имена.
Варди? Этот слух меня просто поразил. Варди в "Спартак" не поедет! Да не то что в "Спартак", а вообще в Россию", - цитирует Радченко "RT на русском".
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