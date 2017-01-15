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Дмитрий Радченко: Варди в "Спартак" не поедет, да и вообще в Россию

Бывший нападающий "Спартака" Дмитрий Радченко высказал свое мнение о возможном переходе игроков АПЛ Мамаду Сако и Джейми Варди в стан красно-белых.

"Не стал бы серьезно рассуждать на эту тему. Подобных новостей постоянно ходит немало, чаще всего они оказываются обыкновенными утками. Порой выплывают совсем невероятные имена.

Варди? Этот слух меня просто поразил. Варди в "Спартак" не поедет! Да не то что в "Спартак", а вообще в Россию", - цитирует Радченко "RT на русском".
Теги: Радченко Варди Спартак
Сегодня, 03:43
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