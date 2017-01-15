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Луис Суарес: против "Лас-Пальмаса" мы провели лучшую игру сезона

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал победу своей команды в матче против "Лас-Пальмаса" (5:0) в 18-м туре чемпионата Испании.

"Все в команде работают для победы. Сегодня мы провели лучшую игру сезона. Но мы должны обыгрывать и сложных соперников. Главное, это получать три очка. Новый контракт Месси? Мы очень тихо следим за новостями", - цитирует Суареса AS.
Теги: Суарес Барселона Лас-Пальмас
Сегодня, 08:03
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