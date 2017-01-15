Томас Кэрролл может перебраться в "Суонси"

Полузащитник "Тоттенхэма" Томас Кэрролл может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересован валлийский "Суонси", который уже сделал предложение по трансферу игрока.