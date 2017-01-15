Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Томас Кэрролл может перебраться в "Суонси"

Полузащитник "Тоттенхэма" Томас Кэрролл может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересован валлийский "Суонси", который уже сделал предложение по трансферу игрока.
Теги: Тоттенхэм Суонси Трансферы
Сегодня, 08:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.