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Рауль Хименес может уйти из "Бенфики"

Нападающий "Бенфики" Рауль Хименес получил предложения от трех китайских клубов, передает A Bola.

Лиссабонский клуб готов отпустить игрока за 40 миллионов евро. Футболист может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
Теги: Бенфика
Сегодня, 08:32
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