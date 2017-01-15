Рауль Хименес может уйти из "Бенфики"

Нападающий "Бенфики" Рауль Хименес получил предложения от трех китайских клубов, передает A Bola.



Лиссабонский клуб готов отпустить игрока за 40 миллионов евро. Футболист может продолжить карьеру в чемпионате Китая.