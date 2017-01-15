Эдди Хоу: во втором тайме "Халл Сити" нас переиграл полностью

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоу прокомментировал поражение своей команды в матче против "Халл Сити" (1:3) в 21-м туре чемпионата Англии.



"У нас получился отличный старт, но воспользоваться этим мы не смогли. Во втором тайме соперник нас переиграл полностью. Мы разочарованы тем, что пропустили три гола. Только середина сезона. У нас впереди два пути", - цитирует Хоу ВВС.