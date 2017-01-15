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Ки Сун Ен: у нас впереди 17 матчей, в которых надо исправить ситуацию

Полузащитник "Суонси" Ки Сун Ен прокомментировал поражение своей команды в матче против "Арсенала" (0:4) в 21 туре АПЛ.

"Первая половина матча получилась хорошей, хоть мы и пропустили. Мы не вышли из игры. Но после двух нелепых мячей у нас не осталось шансов на спасение. Мы дали игрокам "Арсенала" много пространства. У нас впереди 17 матчей, в которых надо исправить ситуацию", - цитирует хавбека ВВС.
Теги: Суонси Арсенал
Сегодня, 09:04
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