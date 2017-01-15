Трой Дини: нет слов, чтобы подвести итог этой встречи

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини прокомментировал ничью своей команды в матче против "Мидлсбро" (0:0) в 20-м туре чемпионата Англии.



"Вы могли видеть, что каждый игрок полностью выложился в матче. Настолько все переживали за результат. Только результат не запомнится. Главное, что мы не проиграли. Нет слов, чтобы подвести итог этой встречи", - цитирует футболиста ВВС.