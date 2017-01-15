Вальтер Маццарри: в матче с "Мидлсбро" нам очень не повезло

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри прокомментировал ничью своей команды в матче против "Мидлсбро" (0:0) в 21 туре АПЛ.



"В матче у нас было семь-восемь моментов. Мы попадали в штангу. В некоторых играх нам не везло. Сегодня нам очень не повезло. Главное, чтобы мы продолжали играть в похожей манере и победы придут", - цитирует тренера ВВС.