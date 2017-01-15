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Итальянские СМИ: Луис Адриано будет зарабатывать в "Спартаке" 4,5 млн евро в год

Зарплата нападающего Луиса Адриано в "Спартаке" составит 4,5 миллиона евро в год, информирует Gazzetta dello Sport.

Бразилец перейдет в "Спартак" бесплатно. При этом сделка также выгодна "Милану" тем, что "россонери" сэкономят на зарплате бразильца примерно 25 миллионов. Ожидается, что контракт будет подписан 16 января.

Луис Адриано перешел в "Милан" летом 2015 года из донецкого "Шахтера".
Теги: Адриано Спартак Милан
Сегодня, 10:24
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(4)
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№48 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
Цитата: Витек 88-20
Ты дурак или как? Это оф. источники! 4,5-5мл. оклад Халка.

а ты в курсах, что бывает офиц зарплата и в конвертах?

Пфф.... unamused
Ну если так размышлять, как ты и по принципу ОБС (Одна Бабка Сказала). То можно дойти до абсурда! Я все же больше верю оф. источникам а не "желтухе" и Вам свиным советую. Одна газета писала, что Карпин п/и/д/ор и тра/х/а/л после матча своих игроков а они его. И, что? Я должен этой куйне верить?! Ты реально чтоли дурак? Так же можно и про тебя наговорить такого....но умный человек пока не увидит фактов и оф. инфы, не поверит и не примет это во внимание. А дурак и недалекий примкнет к стаду баранов!
Регистрация: 7.12.2016
№47 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Витек 88-20
Ты дурак или как? Это оф. источники! 4,5-5мл. оклад Халка.

а ты в курсах, что бывает офиц зарплата и в конвертах?

Цитата: Витек 88-20
а куй знает кому 4,5мл.

отять поверил офиц ин-фе и что это офиц ин-фа? blush
Регистрация: 7.12.2016
№46 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
Цитата: Витек 88-20
У нас Халк столько получал!!!

сам пересчитывал?

Ты дурак или как? Это оф. источники! 4,5-5мл. оклад Халка.
А это худший игрок Серии А, лавочник и игрок который даже на замену не выходил с таким окладом! Прав был Дзюба!!! Своим платить и 1мл. не хотим а куй знает кому 4,5мл. У Вас уже был Барриос, которому платили 3,5-4мл. а он и инрать то толком не играл. Вас не в первой разводят, как лохов! Браво Милан! Браво!
Регистрация: 7.12.2016
№45 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:24) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Витек 88-20
У нас Халк столько получал!!!

сам пересчитывал?
Регистрация: 7.12.2016
№44 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот так некуя себе!!! У нас Халк столько получал!!!
Регистрация: 7.12.2016
№43 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
аз бомжеослики с пеной у рта на наших " ветках " убеждают , какое говно и на какую зарплату мы взяли , означает одно - жим-жим уже случился , страшненько стало завистничкам . Значит - точно надо брать .

да берите его! подумаешь, одним яйцом Фаберже у Федуна будет меньше. Смущает только звание худшего игрока Серии А smirk
Регистрация: 19.03.2010
№42 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 12:16) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Он был "звезда" в Шахтере, так игра там строилась на контроле мяча, как в Зените, Спартак играет в другой футбол.. но "Чем хуже, тем лучше"- выражение удовлетворения в связи с ухудшением ситуации... в данном случае в команде соперника.

в Шахтере он был наконечник, а в Милане глубоко садился, получая мяч у своей штрафной
Регистрация: 24.11.2008
№41 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:14) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: Хитрый Лис
что федун скажет то и будет правдой?

не, только, что газпрём laughing
Регистрация: 7.12.2016
№40 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
На нефтяной сидят сотни кампаний, а вот на газовой- одна.

и что это меняет? одна суть - писдинг природных ресурсов
Регистрация: 19.03.2010
№39 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:11) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Хитрый Лис
а вам какое дело до бюджета Газпрома?

В огороде бузина, в Петербурге - даун. На колу мочало - начинай сначала.
Регистрация: 3.03.2007
№38 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:11) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: капля никотина
Не из бюджета же ему крысят оклад


Да всё у нас из бюджета. Хотя этот его кусок - дела давно минувших дней...
Регистрация: 26.01.2007
№37 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:10) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Хитрый Лис
учитывая что коммерчская команда сидит на нефтяной трубе?

На нефтяной сидят сотни кампаний, а вот на газовой- одна. Которая себя сама провозгласила "Национальным достоянием", то есть собственностью всех. Никто же тупорылых за язык не тянул.
Регистрация: 3.03.2007
№36 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:10) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Раз бомжеослики с пеной у рта на наших " ветках " убеждают , какое говно и на какую зарплату мы взяли , означает одно - жим-жим уже случился , страшненько стало завистничкам . Значит - точно надо брать . А про зарплату- Адриано им сам рассказал , и главбух Спартака квиточек зарплатный журналистам продал...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№35 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Avtokrat
Писец. Ваш стадион вообще за гранью разумного.

к городским властям претензии
Регистрация: 19.03.2010
№34 Написал: Avtokrat (Сегодня, 12:04) #
  • -3
  •  (7)

Хитрый Лис,
Писец. Ваш стадион вообще за гранью разумного.
Регистрация: 26.05.2012
№33 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:03) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Послушайте - кому вообще какое дело кто сколько будет получать в коммерческой команде???

учитывая что коммерчская команда сидит на нефтяной трубе?

Цитата: капля никотина
Не из бюджета же ему крысят оклад , как в Зине.

а вам какое дело до бюджета Газпрома?
Регистрация: 19.03.2010
№32 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:03) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Финские Цыгане
а нах им мозги,бабки и ерема.

ну ,да, виесто них, кобылы воевать будут laughing
Регистрация: 7.12.2016
№31 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
а чего там пениться, подождём офиц ин-фу

что федун скажет то и будет правдой?
Регистрация: 19.03.2010
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:59) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Хитрый Лис
щас спартачи с пеной у рта будут доказывать что речь идет о 4,5 млн реалов

Рублей. Железными монетами. И самовывоз из Тарасовки.

Послушайте - кому вообще какое дело кто сколько будет получать в коммерческой команде??? Не вы же платите из своего дырявого кармана. Не из бюджета же ему крысят оклад , как в Зине. дело хозяйское. А вам не пениться, а слюни впору подбирать, как грязную пушнину во дворах-колодцах - для благоденствия.
Регистрация: 3.03.2007
№29 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:53) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: seryu
Это все же лучше чем, ни бабок,ни ума.

и не ерёмы laughing
Регистрация: 7.12.2016
№28 Написал: seryu Москва (Сегодня, 11:51) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: CSKA-180505
Глупейший трансфер!Бабки есть,ума не надо... laughing

Это все же лучше чем, ни бабок,ни ума.
Регистрация: 17.03.2009
№27 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:49) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: Хитрый Лис
щас спартачи с пеной у рта будут доказывать

а чего там пениться, подождём офиц ин-фу
Регистрация: 7.12.2016
№26 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:49) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ребзя..угораете laughing
Регистрация: 14.12.2011
№25 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:44) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: CSKA-180505
Глупейший трансфер

время покажет laughing
Регистрация: 7.12.2016
№24 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 11:42) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
щас спартачи с пеной у рта будут доказывать что речь идет о 4,5 млн реалов
Регистрация: 19.03.2010
№23 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 11:40) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Глупейший трансфер!Бабки есть,ума не надо... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№22 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:39) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
...Бразилец перейдет в "Спартак" бесплатно.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке...народная мудрость "народной" команде. Он был "звезда" в Шахтере, так игра там строилась на контроле мяча, как в Зените, Спартак играет в другой футбол.. но "Чем хуже, тем лучше"- выражение удовлетворения в связи с ухудшением ситуации... в данном случае в команде соперника.
Регистрация: 15.12.2013
№21 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 11:37) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
эх, надо было еще подождать, с доплатой бы взяли.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№20 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Собственно, для Спартака вариант беспроигрышный - засветится в РФПЛ, что не сложно, позовут в Китай. Там и на старость хватит, ну и Спартак заработает
Регистрация: 4.06.2015
№19 Написал: gena26 (Сегодня, 11:20) #
  • -1
  •  (11)

Так такую зарплату только бюджетникам платят кокоша, дзюбиньо и т.д
Регистрация: 14.01.2017
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