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Хорхе Сампаоли: мы отличная команда и не боимся "Реал"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли поделился мнением по поводу предстоящего матча своей команды против "Реала" в рамках чемпионата Испании.

"В случае победы мы поднимемся на второе место - это дополнительная мотивация для нас. Мы уверены в себе, мы - отличная команда. В Кубке мы были близки к тому, что переиграть "Реал". Поэтому мы не боимся соперника, несмотря на то, что он не проигрывает достаточно долго", - цитирует Сампаоли AS.
Теги: Севилья Реал
Сегодня, 10:28
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(0)
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Негодяи севильские. Такой экспресс мне обломали в прошлый раз! angry
Если и в этот раз вас Реал не вздрючит, то совсем тоскливо станет.)
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 11:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
после 3:3 думаю, что хана им будет сегодня, Реал порвет как тузик грелку
Регистрация: 7.06.2016
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