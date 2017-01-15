Сэм Эллардайс: мы предоставили "Вест Хэму" слишком много пространства

Главный тренер "Кристал Пэласа" Сэм Эллардайс прокомментировал поражение своей команды в матче против "Вест Хэма" (0:3) в 21 туре АПЛ.



"Мы хорошо играли в первом тайме. У нас было две хорошие возможности, чтобы забить. Но мы не смогли их реализовать. Команда занервничала, когда не получилось забить. Мы предоставили сопернику слишком много пространства, и "Вест Хэм" этим воспользовался", - приводит его слова ВВС.