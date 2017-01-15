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Сэм Эллардайс: мы предоставили "Вест Хэму" слишком много пространства

Главный тренер "Кристал Пэласа" Сэм Эллардайс прокомментировал поражение своей команды в матче против "Вест Хэма" (0:3) в 21 туре АПЛ.

"Мы хорошо играли в первом тайме. У нас было две хорошие возможности, чтобы забить. Но мы не смогли их реализовать. Команда занервничала, когда не получилось забить. Мы предоставили сопернику слишком много пространства, и "Вест Хэм" этим воспользовался", - приводит его слова ВВС.
Теги: Эллардайс Вест Хэм Кристал Пэлас
Сегодня, 10:48
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