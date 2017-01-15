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Айтор Каранка: хочу, чтобы команда создавала больше шансов

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка прокомментировал ничью своей команды в матче против "Уотфорда" (0:0) в 21 туре АПЛ.

"Это бы не лучшая наша игра в чемпионате. Мы все равно показали, что являемся организованной командой. Мне бы хотелось, чтобы команда создавала больше шансов. При этом мы должны хорошо играть в обороне. Мы будем забивать голы, у нас есть хорошие игроки для этого. Сегодня нам это не удалось, потому что соперник был силен физически", - передает его слова ВВС.
Теги: Мидлсбро Уотфорд
Сегодня, 11:04
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