Айтор Каранка: хочу, чтобы команда создавала больше шансов

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка прокомментировал ничью своей команды в матче против "Уотфорда" (0:0) в 21 туре АПЛ.



"Это бы не лучшая наша игра в чемпионате. Мы все равно показали, что являемся организованной командой. Мне бы хотелось, чтобы команда создавала больше шансов. При этом мы должны хорошо играть в обороне. Мы будем забивать голы, у нас есть хорошие игроки для этого. Сегодня нам это не удалось, потому что соперник был силен физически", - передает его слова ВВС.