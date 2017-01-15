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Дэвид Мойес: три ужасные ошибки привели к голам

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Стока Сити" (1:3).

"Первые двадцать минут мы играли плохо. Три ужасные ошибки привели к голам. Игроки должны брать ответственность на себя и перестать делать индивидуальные ошибки. Но я не думаю, что вся наша игра выглядела плохо", - сказал Мойес в интервью ВВС.
Теги: Мойес Сандерленд Сток Сити
Сегодня, 11:18
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