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Славен Билич: "Вест Хэм" показал все - решимость и характер

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал победу своей команды в матче против "Кристал Пэласа" (3:0).

"Это была очень трудная игра для нас. Вся неделя получилась непростой. Но команда показала все - решимость и характер. Это то, что было нужно. В перерыве матча мы внесли в игру изменения, которые перевернули матч. Мы заиграли великолепно. Я могу поздравить своих ребят, они были великолепны", - цитирует Билича ВВС.
Теги: Билич Вест Хэм Кристал Пэлас
Сегодня, 11:22
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