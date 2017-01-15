Славен Билич: "Вест Хэм" показал все - решимость и характер

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал победу своей команды в матче против "Кристал Пэласа" (3:0).



"Это была очень трудная игра для нас. Вся неделя получилась непростой. Но команда показала все - решимость и характер. Это то, что было нужно. В перерыве матча мы внесли в игру изменения, которые перевернули матч. Мы заиграли великолепно. Я могу поздравить своих ребят, они были великолепны", - цитирует Билича ВВС.