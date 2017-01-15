Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дэниэл Старридж: я являюсь лучшим нападающим "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж назвал себя лучшим нападающим клуба.

"Я верю, что являюсь лучшим нападающим "Ливерпуля". Это мое мнение. Но у тренера и других свое видение. Именно тренер формирует состав на матч. Он не видит меня лучшим нападающим, и это его решение. Не надо воспринимать это как личную обиду", - цитирует Старриджа Sky Sports.

В нынешнем сезоне Старридж отметился 2 голами в 12 матчах чемпионата Англии.
Теги: Старридж Ливерпуль
Сегодня, 11:46
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
От скромности не умрет.
Регистрация: 13.08.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.