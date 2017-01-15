Дэниэл Старридж: я являюсь лучшим нападающим "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж назвал себя лучшим нападающим клуба.



"Я верю, что являюсь лучшим нападающим "Ливерпуля". Это мое мнение. Но у тренера и других свое видение. Именно тренер формирует состав на матч. Он не видит меня лучшим нападающим, и это его решение. Не надо воспринимать это как личную обиду", - цитирует Старриджа Sky Sports.



В нынешнем сезоне Старридж отметился 2 голами в 12 матчах чемпионата Англии.