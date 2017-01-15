Юрген Клопп: не удивлюсь, если Моуринью решит сыграть от обороны

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед".



"Знаю о важности этого противостояния, это большой матч. Мы осознаем всю важность и ответственность. В прошлой встрече мы старались доминировать, а "Манчестер Юнайтед" сосредоточился на обороне. Если будет необходимо, то покажем такую же игру, если нет – сыграем иначе. "Ливерпуль" готов ко всему.



Не уверен, что им удастся продемонстрировать такую же концентрацию. Может быть, они выберут другой план. Моуринью всегда готов бороться. И я не удивлюсь, если он решит играть от обороны", - цитирует Клоппа ВВС.