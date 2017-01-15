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Харри Кейн быстрее всех в истории "Тоттенхэма" забил 60 мячей

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, оформивший хет-трик в ворота "Вест Бромвича" в матче 21-го тура АПЛ, стал самым быстрым автором 60 голов за лондонский клуб, информирует Sky Football.

Кейн провёл 62 мяча в 99 матчах. Вторым в списке идет Тедди Шерингем, забивший 60-й мяч за лондонский клуб в 107-й игре. Замыкает тройку Робби Кин (156 матчей).
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 12:54
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№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Топчик растёт


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
ему бы еще скорость Бейла, цены бы не было
Регистрация: 7.06.2016
№1 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Игрок сборной. Думаю у тотенхема на сегодня к нему нет вопросов.


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
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