Харри Кейн быстрее всех в истории "Тоттенхэма" забил 60 мячей

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, оформивший хет-трик в ворота "Вест Бромвича" в матче 21-го тура АПЛ, стал самым быстрым автором 60 голов за лондонский клуб, информирует Sky Football.



Кейн провёл 62 мяча в 99 матчах. Вторым в списке идет Тедди Шерингем, забивший 60-й мяч за лондонский клуб в 107-й игре. Замыкает тройку Робби Кин (156 матчей).