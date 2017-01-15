Симоне Дзадза задержал свой трансфер в "Валенсию", опоздав на самолёт

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза задержал свой трансфер в "Валенсию", не успев на самолет из Лондона, сообщает Football Italia. Ранее "летучие мыши" договорились об аренде форварда за 2 миллиона евро с правом выкупа за 16 миллионов, который станет обязательным, если итальянец проведет 10 матчей.



Дзадза должен был пройти медицинское обследование в субботу вечером, но теперь оно перенесено на воскресенье. А презентация игрока состоится в понедельник.