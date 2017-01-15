Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:01
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет
13:57
Виталий Мутко: совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола (1)
Виталий Мутко: совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола (1)
11:27
Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе (31)
Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе (31)
10:18
Сергей Овчинников: 2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. Он блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов (19)
Сергей Овчинников: 2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. Он блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов (19)
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" может приобрести Диего Косту 90 миллионов евро
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" сделал предложение "Челси" по трансферу Диего Косты, сообщает The Sun.
Китайский клуб клуб готов заплатить за форварда 90 миллионов евро. Самому игроку предложен контракт на 35 миллионов евро в год. Однако "синие" ответило отказом на этот запрос.
Китайский клуб клуб готов заплатить за форварда 90 миллионов евро. Самому игроку предложен контракт на 35 миллионов евро в год. Однако "синие" ответило отказом на этот запрос.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.