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"Тяньцзинь Цюаньцзянь" может приобрести Диего Косту 90 миллионов евро

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" сделал предложение "Челси" по трансферу Диего Косты, сообщает The Sun.

Китайский клуб клуб готов заплатить за форварда 90 миллионов евро. Самому игроку предложен контракт на 35 миллионов евро в год. Однако "синие" ответило отказом на этот запрос.
Теги: Коста Челси Трансферы
Сегодня, 13:18
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