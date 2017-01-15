Ханс-Йоахим Ватцке: "Боруссия" не думает о продаже Обамеянга

Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о том, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб.



"Думаю, что Обамеянг нам сообщит свое решение в ближайшее время. Он изначально говорил, что хочет поиграть у нас два-три года, а может и остаться в Дортмунде. Но мы не думаем о продаже. Если поступит серьезное предложение, то мы его можем обсудить", - цитирует Ватцке Bild.