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"Терек" поздравил Далера Кузяева с 24-летием

"Терек" на официальном сайте поздравил своего полузащитника Далера Кузяева с 24-летием.

"Коллектив грозненской команды и фанаты "Терека" от всей души поздравляют с Днем Рождения полузащитника - Далера Кузяева!

Желаем счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!" - гласит сообщение.
Теги: Терек
Сегодня, 14:03
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