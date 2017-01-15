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В чемпионате Китая ужесточили лимит на легионеров

Китайские спортивные власти ужесточили лимит на легионеров в чемпионате страны, сообщает Wildeastfootball.

Отныне на поле в составе команд могут выходить максимум три иностранных игрока, при этом клубам позволено иметь в заявке на матчи до пяти легионеров. Также команды обязаны включать в заявку двух футболистов в возрасте до 23 лет и выпустить одного из них в стартовом составе.

Ранее в чемпионате страны клубам позволено было включать пять легионеров в заявку, один из них должен был быть выходцем из азиатских стран, на поле одновременно могли выходить четверо иностранных футболистов (один - из Азии).
Сегодня, 14:20
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№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
А мы все хором говорили Мутко - сцука. Вот и наши братья "по разуму" созрели до ограничений. Но это неправильный путь. Правильный - финансовый фэйр-плей.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
laughing Проклятье Боаша.
Регистрация: 13.08.2015
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