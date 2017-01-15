В чемпионате Китая ужесточили лимит на легионеров

Китайские спортивные власти ужесточили лимит на легионеров в чемпионате страны, сообщает Wildeastfootball.



Отныне на поле в составе команд могут выходить максимум три иностранных игрока, при этом клубам позволено иметь в заявке на матчи до пяти легионеров. Также команды обязаны включать в заявку двух футболистов в возрасте до 23 лет и выпустить одного из них в стартовом составе.



Ранее в чемпионате страны клубам позволено было включать пять легионеров в заявку, один из них должен был быть выходцем из азиатских стран, на поле одновременно могли выходить четверо иностранных футболистов (один - из Азии).