Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

У Маурисио украли в Бразилии телефон

Защитник "Спартака" Маурисио в инстаграме сообщил, что у него в Бразилии украли мобильный телефон.

"К сожалению, в Бразилии у меня украли мобильный телефон. Очень печально, но это типичная ситуация в нашей стране. В понедельник или во вторник у меня уже будет новый телефон. Спасибо всем, кто за меня переживает. Целую всех прямо в сердце", — написал Маурисио.
Теги: Маурисио Спартак
Сегодня, 14:44
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LIAZ677
Это типично не только для Бразилии,увы ...

В Спартаке тоже телефоны воруют? blush
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А что на зарплату в Спартаке мобильный телефон не купить? Но если так, попроси Адриано. Он тебе поможет. Тем более соплеменник.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 14:53) #
  • +1
  •  (1)

Это типично не только для Бразилии,увы ...
Регистрация: 3.04.2013
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.