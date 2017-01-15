Маркос Алонсо: в матче с "Лестером" я мог сделать хет-трик

Защитник "Челси" Маркос Алонсо был очень близок к тому, чтобы сделать хет-трик в матче 21-го тура АПЛ с "Лестером" (3:0).



"Раньше я больше играл в атаке, но я впервые сделал дубль во взрослом профессиональном футболе. Мне не повезло, что я не забил ещё, но я очень доволен, что помог команде, забив два гола, и я счастлив, что мы победили. Мы хорошо играли в первом тайме, тренер попросил нас больше выкладываться во втором, и я думаю, команда играла замечательно после перерыва. Мы контролировали происходящее и забили еще два мяча. В матче с сильным противником было важно реабилитироваться после поражения от "Тоттенхэма", и команда показала, что не боится, и что будет бороться в каждом матче. После поражения от "Тоттенхэма" нам пришлось пережить пару сложных недель, но, думаю, мы играли неплохо со "шпорами", а во встрече с "Лестером" мы доказали, что будем бороться. Нам надо много работать, чтобы снова победить на следующей неделе", - цитирует Алонсо официальный сайт "Челси".