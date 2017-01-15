Себастьян Руди: перейти в "Баварию" - это воплощение мечты

Новичок "Баварии" Себастьян Руди поделился впечатлениями после подписания контракта с мюнхенским клубом.



"Перейти в "Баварию" - это воплощение мечты. Я хочу выиграть титулы", - цитирует Руди официальный сайт "Баварии".