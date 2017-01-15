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Карл-Хайнц Румменигге: очень довольны и счастливы, что Зюле и Руди перейдут в "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал подписание двух новичков, которыми стали игроки "Хоффензайма" Никлас Зюле и Себастьян Руди.

"Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в "Баварию". Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешёл как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях", - цитирует Румменигге официальный сайт клуба.
Теги: Румменигге Бавария
Сегодня, 16:20
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