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"Валенсия" одержала первую победу за девять туров
"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом" в матче 18-го тура чемпионата Испании - 2:1.
Чемпионат Испании
18 тур
"Валенсия" - "Эспаньол" 2:1
Гол: Монтойя, 18, Лоренсо, 73 - Лопес, 85
"Валенсия": Алвес, Монтойя, Гайя, Гарай, Сантос (Суарес, 89), Энцо Перес, Солер, Парехо, Нани, Эль-Хаддади (Канселу, 67), Лоренсо (Баккали, 90+2)
"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Кариколь, Дуарте, Севилья (Рейес, 69), Давид Лопес, Фуэго, Хурадо, Эрнан Перес, Морено, Васкес (Мелендо, 54)
Предупреждения: Солер, 54, Парехо, 56, Гайя, 57, Эль-Хаддади, 59, Алвес, 75
Чемпионат Испании
18 тур
"Валенсия" - "Эспаньол" 2:1
Гол: Монтойя, 18, Лоренсо, 73 - Лопес, 85
"Валенсия": Алвес, Монтойя, Гайя, Гарай, Сантос (Суарес, 89), Энцо Перес, Солер, Парехо, Нани, Эль-Хаддади (Канселу, 67), Лоренсо (Баккали, 90+2)
"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Кариколь, Дуарте, Севилья (Рейес, 69), Давид Лопес, Фуэго, Хурадо, Эрнан Перес, Морено, Васкес (Мелендо, 54)
Предупреждения: Солер, 54, Парехо, 56, Гайя, 57, Эль-Хаддади, 59, Алвес, 75
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