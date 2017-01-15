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"Валенсия" одержала первую победу за девять туров

"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом" в матче 18-го тура чемпионата Испании - 2:1.

Чемпионат Испании

18 тур

"Валенсия" - "Эспаньол" 2:1

Гол: Монтойя, 18, Лоренсо, 73 - Лопес, 85

"Валенсия": Алвес, Монтойя, Гайя, Гарай, Сантос (Суарес, 89), Энцо Перес, Солер, Парехо, Нани, Эль-Хаддади (Канселу, 67), Лоренсо (Баккали, 90+2)

"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Кариколь, Дуарте, Севилья (Рейес, 69), Давид Лопес, Фуэго, Хурадо, Эрнан Перес, Морено, Васкес (Мелендо, 54)

Предупреждения: Солер, 54, Парехо, 56, Гайя, 57, Эль-Хаддади, 59, Алвес, 75
Теги: Валенсия Эспаньол
Сегодня, 16:26
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну наконец-то, блин


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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