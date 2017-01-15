Кристиан Гуркюфф: могли бы сыграть вничью с "ПСЖ"

Главный тренер "Ренна" Кристиан Гуркюфф прокомментировал поражение своей команды в матче против "ПСЖ" (0:1) в 20-м туре чемпионата Франции.



"Я думаю, что мы могли бы сыграть вничью с "ПСЖ". Мы создали много опасных моментов против команды топ-уровня. Нам не удалось избежать большого количества ошибок в обороне", - цитирует Гуркюффа Le Journal du Dimanche.