Джеймс Милнер: мы способны приехать на "Олд Траффорд" и показать свою игру

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед".



"Если мы сыграем так же, как и в большей части матчей этого сезона, у нас есть отличный шанс одержать победу. Мы доказали, что можем обыграть любого соперника - как дома, так и в гостях. Стиль, в котором мы играем, и уверенность в том, что мы способны приехать на "Олд Траффорд" и показать свою игру, могут позволить нам заработать три очка", - цитирует Милнера Daily Star.