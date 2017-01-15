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Джеймс Милнер: мы способны приехать на "Олд Траффорд" и показать свою игру
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед".
"Если мы сыграем так же, как и в большей части матчей этого сезона, у нас есть отличный шанс одержать победу. Мы доказали, что можем обыграть любого соперника - как дома, так и в гостях. Стиль, в котором мы играем, и уверенность в том, что мы способны приехать на "Олд Траффорд" и показать свою игру, могут позволить нам заработать три очка", - цитирует Милнера Daily Star.
"Если мы сыграем так же, как и в большей части матчей этого сезона, у нас есть отличный шанс одержать победу. Мы доказали, что можем обыграть любого соперника - как дома, так и в гостях. Стиль, в котором мы играем, и уверенность в том, что мы способны приехать на "Олд Траффорд" и показать свою игру, могут позволить нам заработать три очка", - цитирует Милнера Daily Star.
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