Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джеймс Милнер: мы способны приехать на "Олд Траффорд" и показать свою игру

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед".

"Если мы сыграем так же, как и в большей части матчей этого сезона, у нас есть отличный шанс одержать победу. Мы доказали, что можем обыграть любого соперника - как дома, так и в гостях. Стиль, в котором мы играем, и уверенность в том, что мы способны приехать на "Олд Траффорд" и показать свою игру, могут позволить нам заработать три очка", - цитирует Милнера Daily Star.
Теги: Милнер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.