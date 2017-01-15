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Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
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Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет (20)
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Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе (45)
Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе (45)
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" на матч 21-го тура АПЛ.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.
Запасные: Ромеро, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Мата, Рашфорд, Руни.
"Ливерпуль": Миньоле, Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Ориги.
Запасные: Кариус, Гомес, Морено, Стюарт, Эжариа, Коутиньо, Старридж.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.
Запасные: Ромеро, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Мата, Рашфорд, Руни.
"Ливерпуль": Миньоле, Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Ориги.
Запасные: Кариус, Гомес, Морено, Стюарт, Эжариа, Коутиньо, Старридж.
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