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"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" на матч 21-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.

Запасные: Ромеро, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Мата, Рашфорд, Руни.

"Ливерпуль": Миньоле, Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Ориги.

Запасные: Кариус, Гомес, Морено, Стюарт, Эжариа, Коутиньо, Старридж.
Теги: Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 18:18
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№1 Написал: паравоз (Сегодня, 18:29) #
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Коченкова в Ливер!
Регистрация: 20.08.2016
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