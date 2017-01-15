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Гари Кэхилл: Диего Коста - важный игрок для нас

Защитник "Челси" Гари Кэхилл заявил, что форвард Диего Коста, отсутствующий в матче с "Лестером", очень важен для команды.

"Диего Коста - важный игрок для нас. Он сегодня не сыграл, а его в нападении вышли Виллиан, Азар и Педро. Мы довольны, что добились результата", - цитирует Кэхилла ВВС.
Теги: Коста Челси
Сегодня, 18:26
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