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"Эвертон" устроил разгром "Манчестер Сити"

"Эвертон" в матче 21-го тура чемпионата Англии с неприличным счетом разгромил "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии

21 тур

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 4:0

Голы: Лукаку, 34, Миральяс, 47, Дэвис, 79, Лукман, 90+4

"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Холгейт, Дэвис, Барри (Маккарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Шнейдерлен, 65)

"Манчестер Сити": Браво, Санья, Клиши, Отаменди, Стоунс, Сабалета (Ихеаначо, 62), Туре, Сильва, Брёйне, Стерлинг, Агуэро

Предупреждения: Холгейт, 55, Сильва, 75, Отаменди, 90+2, Лукаку, 90+2
Теги: Эвертон Манчестер Сити
Сегодня, 18:36
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6
(2)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Время манагеров проходит.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 19:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пэпик попал!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№4 Написал: скальп (Сегодня, 19:06) #
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  •  (4)

молодцы,гвардиола это физрук,никогда в АПЛ не пройдет тикитака,там физика,самоотдача и тактика на первый план выходят
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не все могут быстро создать даже шейхи-миллиардеры, все-таки Гвардиоле нужно немного больше времени . АПЛ все-таки отличается от континентального футбола.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Гвардиола офф
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:42) #
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  •  (0)

Совсем не хило!
Регистрация: 11.04.2016
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