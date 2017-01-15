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"Эвертон" устроил разгром "Манчестер Сити"
"Эвертон" в матче 21-го тура чемпионата Англии с неприличным счетом разгромил "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии
21 тур
"Эвертон" - "Манчестер Сити" 4:0
Голы: Лукаку, 34, Миральяс, 47, Дэвис, 79, Лукман, 90+4
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Холгейт, Дэвис, Барри (Маккарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Шнейдерлен, 65)
"Манчестер Сити": Браво, Санья, Клиши, Отаменди, Стоунс, Сабалета (Ихеаначо, 62), Туре, Сильва, Брёйне, Стерлинг, Агуэро
Предупреждения: Холгейт, 55, Сильва, 75, Отаменди, 90+2, Лукаку, 90+2
Чемпионат Англии
21 тур
"Эвертон" - "Манчестер Сити" 4:0
Голы: Лукаку, 34, Миральяс, 47, Дэвис, 79, Лукман, 90+4
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Холгейт, Дэвис, Барри (Маккарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Шнейдерлен, 65)
"Манчестер Сити": Браво, Санья, Клиши, Отаменди, Стоунс, Сабалета (Ихеаначо, 62), Туре, Сильва, Брёйне, Стерлинг, Агуэро
Предупреждения: Холгейт, 55, Сильва, 75, Отаменди, 90+2, Лукаку, 90+2
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