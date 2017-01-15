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"Ницца" и "Метц" сыграли вничью

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Ницца" сыграла вничью с "Метцем" – 0:0.

Чемпионат Франции

20 тур

"Ницца" - "Метц" 0:0

"Ницца": Вальтер Бенитес, Суке, Сарр, Байсс, Бонфим, Рикарду, Эстевао, Сиприен, Козьелло, Лусамба (Марсель, 67), Плеа (Донис, 81)

"Метц": Дидийон, Балью, Синьорино, Милан, Фалетт, Дианье, Филиппс, Коад, Молле (Лежён, 86), Нгюэтт, Диалло (Вион, 81)

Предупреждения: Сарр, 39, Дианье, 73, Козьелло, 75
Теги: Ницца Метц
Сегодня, 19:24
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