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"Ницца" и "Метц" сыграли вничью
В матче 20-го тура чемпионата Франции "Ницца" сыграла вничью с "Метцем" – 0:0.
Чемпионат Франции
20 тур
"Ницца" - "Метц" 0:0
"Ницца": Вальтер Бенитес, Суке, Сарр, Байсс, Бонфим, Рикарду, Эстевао, Сиприен, Козьелло, Лусамба (Марсель, 67), Плеа (Донис, 81)
"Метц": Дидийон, Балью, Синьорино, Милан, Фалетт, Дианье, Филиппс, Коад, Молле (Лежён, 86), Нгюэтт, Диалло (Вион, 81)
Предупреждения: Сарр, 39, Дианье, 73, Козьелло, 75
Чемпионат Франции
20 тур
"Ницца" - "Метц" 0:0
"Ницца": Вальтер Бенитес, Суке, Сарр, Байсс, Бонфим, Рикарду, Эстевао, Сиприен, Козьелло, Лусамба (Марсель, 67), Плеа (Донис, 81)
"Метц": Дидийон, Балью, Синьорино, Милан, Фалетт, Дианье, Филиппс, Коад, Молле (Лежён, 86), Нгюэтт, Диалло (Вион, 81)
Предупреждения: Сарр, 39, Дианье, 73, Козьелло, 75
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